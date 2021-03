Stevig en tropisch: zo mix je een Orkaan Billie

Orkaan Billie is er, en dat zal je geweten hebben. Dit drankje ziet er misschien onschuldig uit, maar heeft een punch om u tegen te zeggen. Instant tropisch gevoel met als geheime ingrediënt: amarena-kersen in siroop.

Orkaan Billie

Voor 2 personen - 5 minuten

Nodig

60 ml witte rum

90 ml donkere rum

180 ml passievrucht nectar/sap

180 ml vers sinaasappelsap

1 klein blik amarena kersen op siroop, gebruik 2 el siroop in de cocktail en een paar kersen om af te werken

ijsblokjes

2 dunne schijven sinaasappel

1 passievrucht, in partjes

Doen

Meng in een kruik van minstens 500 ml de twee soorten rum, passievrucht nectar, sinaasappelsap en amarena siroop. Roer even. Vul twee grote glazen met ijsblokjes en schijfjes sinaasappel. Giet de cocktail erbij. Versier met passievrucht en een paar kersen.

Het zit hem in de kers

Het Italiaanse bedrijf Toschi uit de streek rond Modena is al sinds jaar en dag gespecialiseerd in kersen. De amarena is een kleine, bitterzure kers die erg geschikt is voor bereidingen op siroop. Ze zijn perfect om een ijsje of gebak smaakvol af te werken maar ook in onze orkaan Billie blijken ze onweerstaanbaar.

Verkrijgbaar bij speciaalzaken zoals Rob of online.

