Niet dippen, maar smeren: zo eten echte Thai loempia’s

Een loempia dippen in zoetzure saus: voor Thai is het not done. — © Inge Kinnet

Het kommetje zoetzure saus waarin iedereen rond de tafel zijn lekkers dipt om het nog wat lekkerder te maken? Niet doen. Niet coronaproof, en zelfs niet eens Thaiproof! Kersverse sterrenchef Dokkoon Kapueak van Boo Raan in Knokke vertelt ons hoe het moet.

Typisch Vlaams: een loempia dippen we in wat zoetzure saus. “Zo doen wij Thai dat eigenlijk niet”, vertelt Dokkoon. Hoe doe je het juist? Je halveert de loempia, omwikkelt hem met een blaadje munt, koriander en wat sla – of ander groen lekkers dat je hebt liggen – en doet er dan wat saus op.

Zo’n zoetzuur sausje is makkelijk zelf te maken: neem 100 ml natuurazijn en breng deze aan de kook met een eetlepel (riet)suiker. Wanneer de suiker is opgelost en het vocht begint te karameliseren en licht is ingedikt, neem je het pannetje van het vuur en laat je de saus afkoelen. Rooster intussen één eetlepel ongezouten pindanoten en kneus ze klein. Voor je de dip opdient, voeg je de pindanootjes en wat fijngesneden verse chilipeper toe.

“Zelfgemaakt is lekkerder, maar je kan ook de sweet chilisaus uit de supermarkt pimpen.” Dan verwarm je zo’n flesje in een klein pannetje, voegt wat fijngesneden kerstomaatjes toe en laat inkoken. Afwerken met een knijpje limoensap en wat verse kruiden en je kan uitpakken zonder veel werk.