MAASMECHELEN/PEER

Op 2 januari liep Casper weg van bij zijn baasje in Peer. Via de vzw LOSTDogzzz BE/NL en Dieren in Nood Kinrooi werden diverse oproepen gelanceerd. Liefst 2,5 maand later werd de hond woensdagavond door Joris Sangers gespot in de bossen van Maasmechelen. Met een vangkooi werd Casper gevangen. Casper is nu nog bij de dierenarts, maar vanavond mag hij wellicht terug zijn baas in Peer.