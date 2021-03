Voetballer die 78 minuten lang dood was ontmoet man die zijn leven redde

Fabrice Muamba kreeg op 17 maart 2012 een hartaanval tijdens een kwartfinale in de Engelse League Cup, op verplaatsing bij Tottenham. Zijn hart stond 78 minuten lang stil. Een halfuur na aankomst in het ziekenhuis kon hij toch nog gereanimeerd worden en een maand later mocht hij het ziekenhuis verlaten. Nu, negen jaar later, ontmoette de toenmalige Bolton-speler de man die zijn leven redde.