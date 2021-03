OPROEP. Goesting zoekt fietsers met goesting

Goesting is op zoek naar fervente fietsers die samen als een groepje vrienden of in clubverband er regelmatig met hun tweewielers op uittrekken in de Limburgse velden.

We willen graag reportages maken van jullie favoriete rondjes in onze provincie. Met de tandem, lig-, koers- of elektrische fiets: wij trappen graag mee. En dat hoeft niet per se al koersend te zijn. Ook kortere tochten, via de volgens jullie mooiste fietsknooppunten bijvoorbeeld, zijn welkom. Stuur je ons een mailtje als je een voorstel hebt? Dat kan naar goesting@hbvl.be. cru