Wokken als een sterrenchef: zo doe je dat

Wokken zoals het écht hoort? Sterrenchef Dokkoon Kapueak van Boo Raan in Knokke vertelt hoe het moet. Twee kernwoorden: doe het kort en krachtig.

1. Mise-en-place

Voorbereiding is het halve werk. Snij alle groentjes en zet klaar. “Alles gaat razendsnel in de keuken van Boo Raan. Als je het ’s avonds druk hebt kan je ook perfect de groenten eerder snijden en dan heb je zo je eten op tafel.”

2. Olie

Dokkoon zweert bij zonnebloemolie. “Want die olie is niet geparfumeerd en kan een hoge temperatuur aan. Een andere plantaardige olie gaat ook, maar bijvoorbeeld olijfolie heeft wel een smaakje. En olijven kennen we niet in de Thaise keuken.”

3. Heet

Eenmaal de olie in de pan moet je die héél heet laten worden. “En dan maar kort wokken en veel walsen met de pan. De groenten mogen niet verslappen.”

