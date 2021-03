De Ecolo-Groen-fractie in de Kamer dient een wetsvoorstel in die een lacune in de wetgeving rond voyeurisme moet wegwerken. Nu is voyeurisme pas strafbaar wanneer het slachtoffer ontbloot is. “Er moet ook sprake zijn van strafbaar voyeurisme wanneer iemand bijvoorbeeld zonder toestemming foto’s neemt onder de kleding van een andere persoon, en daarbij het ondergoed fotografeert”, zegt Stefaan Van Hecke (Groen).