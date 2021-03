Ere-burgemeester Raymond Jeuris (93) van Alken overleden

In het Woon-zorgcentrum Sint Cecilia in Alken-Terkoest is deze week voormalig burgemeester Raymond Jeuris overleden. Twintig jaar lang was hij burgervader van Alken. Hij realiseerde onder meer de grote speeltuin in het dorpscentrum.

Raymond Jeuris werd in 1975 burgemeester voor de toenmalige CVP (vandaag CD&V), in opvolging van zijn voorganger Clement Jardin. De jaren voordien was hij al actief geweest als schepen in de lokale politiek. Hij was eveneens bekend als leraar in de lokale landbouwschool. Twintig jaar lang - tot in 1995 - zou hij de burgemeesterssjerp behouden. TR

“En die sjerp was regelmatig te zien,” zo laat de partij CD&V uit Alken weten in een korte mededeling. “Hij heeft veel nieuwe projecten opgestart. Zo groeide de tewerkstelling in Alken via het industrieterrein. De speeltuin in het centrum kwam er onder zijn bewind, net zoals de sportvelden, de sporthal en de jeugdlokalen. Verder hielp hij mee met de uitbouw van de wijken.” Ook na zijn carrière als burgemeester bleef hij trouw in Alken wonen. Daar is hij deze week op 93-jarige leeftijd overleden in het Woon-Zorgcentrum Sint Cecilia van Terkoest.