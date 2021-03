Er komt dan toch geen garantiefonds waarmee de overheid slachtoffers van terreuraanslagen zou kunnen vergoeden, in afwachting van de tussenkomst van verzekeraars. Nochtans was dit één van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie van 22 maart. “Er is voor een andere oplossing gekozen”, zegt het kabinet Justitie.