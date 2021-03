Onherkenbare Billie Eilish breekt record met foto van nieuwe haarkleur

Ze is nog altijd maar 19 jaar, maar Billie Eilish blijft de records aan de lopende band binnenhalen. Haar jongste dankt ze aan een foto van haar nieuwe haarkleur op Instagram.

Woensdagmiddag begon de Amerikaanse zangeres op Instagram haar fans wat uit te dagen en te hinten dat ze wel eens met een nieuwe haarkleur kon uitpakken. Even later werd duidelijk wat die kleur was: blond.

De foto is meteen goed voor een record. Nooit behaalde een foto sneller een miljoen likes dan die van Eilish. Ze had er amper 6 minuten voor nodig.