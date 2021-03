Na Harry & Meghan: ook Britney Spears wil haar verhaal doen bij Oprah

Zien we Oprah Winfrey (67) binnenkort terug voor nog een spraakmakend interview? Popster Britney Spears (39) doet alvast een open sollicitatie. De zangeres was diep ontroerd door het interview met Harry en Meghan omdat ze zelf ook het gevoel heeft dat ze gevangen is door haar vader en ook met mentale problemen kampt.

De zangeres is al enkele jaren uit de schijnwerpers verdwenen. Sinds het verschijnen van de geruchtmakende documentaire Framing Britney Spears is er echter weer veel te doen rond haar. Vader Jamie Spears kreeg dertien jaar geleden het voogdijschap over zijn dochter en dat blijft ook in de toekomst het geval. Britney, die wil dat dat stopt, weigert daarom nog op te treden.(tove)