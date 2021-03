Je hebt mensen die werken en je hebt er die leven. Zonhovenaar Simon Peuters kiest optie twee, daar in centraal Argentinië in een ecologisch dorpje. “De natuur rond mij geeft rust. Hier ben ik nauwelijks bezig met sociale media of met m’n gsm. Tenzij voor berichtjes met de familie. Voor de rest blijft die stil. Less is more.”