“Geen versoepelingen, wel verstrengingen”

Vandaag beslist premier Alexander De Croo (Open Vld) of het Overlegcomité vervroegd bijeenkomt. “Gezien de huidige evolutie is het hoogst onzeker of groen licht gegeven kan worden voor versoepelingen in april”, klonk het gisteren na een informeel overleg tussen de premier en de ministers-presidenten van de deelstaten. Normaal gezien zou in april het buitenplan in werking treden: de pretparken zouden heropenen en de jeugdkampen zouden kunnen doorgaan met 25 deelnemers. Ook cultuurevenementen in openlucht, met maximaal 50 aanwezigen, behoren normaal gesproken tot het pakket van versoepelingen.

Besmettingen bij jongeren

Maar de stijgende coronacijfers gooien roet in het eten. Waar de curves wekenlang op hetzelfde niveau kampeerden, zijn de laatste tijd de ziekenhuisbedden weer volgelopen. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames stijgt vandaag nationaal boven 175 en gezondheidsinstituut Sciensano zal vandaag aankondigen dat er nu 534 Belgen op de afdeling intensieve zorg liggen. De besmettingscijfers geven geen beter beeld: maandag legden meer dan 5.000 Belgen een positieve coronatest af. En die situatie zal niet meteen keren: Sciensano houdt er rekening mee dat de curve exponentieel zal stijgen als we niet snel ingrijpen.

Hét signaal voor de federale regering om met volle kracht aan de alarmbel te trekken. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gaf eerder deze week al aan enorm ongerust te zijn en premier De Croo probeerde er met een toespraak voor te zorgen dat de Belgen de verplichting op telewerk beter zouden respecteren. Maar zij konden het tij niet op tijd keren, waardoor ze gisteren besloten dat er actie moet worden ondernomen.

Als klap op de vuurpijl raakten gisteren ook nieuwe gegevens over besmettingen bij jongeren bekend. Op de Wetstraat 16 kwam een grafiek binnen waaruit bleek dat op dit moment maar liefst 25 procent van de besmettingen wordt vastgesteld bij -20-jarigen. “De ministers van Onderwijs moeten elkaar zo spoedig mogelijk zien om versneld gepaste maatregelen te nemen”, klinkt het in de omgeving van de premier.

Jeugdkampen

Het duurde wel even vooraleer de federale regering de deelstaatregeringen kon overtuigen. Gisterochtend vond nog een overleg plaats tussen de verschillende gezondheidsministers. Groot struikelblok was het doorgaan van de jeugdkampen in de paasvakantie. Vlaanderen kwam met een plan op de proppen om die te laten plaatsvinden zónder het gebruik van sneltesten, omdat het juridisch kader hiervoor niet in orde is. Maar Frank Vandenbroucke hield in naam van de federale regering voet bij stuk. “Geen kampen zonder sneltesten”, was zijn mantra. De vergadering ging uiteen zonder beslissingen te nemen. Symptomatisch, want het water tussen de verschillende regeringen is al een poos enorm diep. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) pleitte er dit weekend nog voor de terrassen van de horeca al in april te openen, wat binnen de federale regering op hoongelach werd onthaald.

De Vlaamse regering heeft haar kar nu gekeerd. “De coronasituatie ziet er enorm slecht uit”, klinkt het daar. Ze veranderen het geweer zelfs van schouder: de vraag is plots niet meer of we kunnen versoepelen in april, maar wel of we de komende dagen moeten verstrengen.

Dat de premier overweegt vervroegd een Overlegcomité samen te roepen is alleszins een veeg teken. Mogelijk zou De Croo vrijdag de deelstaatregeringen al uitnodigen in het Egmontpaleis. “En daar kan alles op tafel komen”, zegt een regeringsbron. “Als de curve de komende dagen echt exponentieel gaat stijgen, zijn verstrengingen niet uitgesloten.”

Dat beaamt men ook aan de zijlijn. In de partijtop van een regeringspartij klinkt het heel stellig dat “we afstevenen op verstrengingen”.