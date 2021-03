Allison Scott, vrouw van Sean Dhondt, getuigt over uitgelekte naaktbeelden en hun huwelijk

Allison Scott (31), de vrouw van Sean Dhondt (37), getuigde woensdagavond in Kat zonder grenzen op Play4 voor het eerst over de uitgelekte naaktbeelden van haar man. Dit is de integrale versie van het interview met Kat Kerkhofs, waarin ze onder meer verduidelijkt dat er nog altijd niet is beslist hoe het nu verder moet met hun huwelijk.

Een jaar geleden was er nog geen sprake van de heisa rond Eveline en de gelekte naaktbeelden van BV’s, waaronder Sean Dhondt. Op dat moment hadden Dhondt en Allison Scott een gelukkige relatie, getuigt die laatste in het programma bij Kat Kerkhofs. “Dat maakt het zo triest. Ik had geen flauw benul van wat er gaande was.” Hun relatie had ups en downs, zoals elke relatie die heeft, “maar we maakten wel nog plezier samen”, zegt Scott.

Het was Dhondt die haar vertelde van de naaktbeelden. “Ik was wellicht de enige die het nog niet wist. Er werd overal over gesproken, en ik zat thuis te koken en had geen idee. Maar je kon er niet naast kijken”, zegt Scott.

Ze beseft dat ze niet de enige is die bedrog meemaakt, gaat ze verder. “Maar dit is anders. Je stapt een ruimte binnen waarin mensen zitten, onder wie je vrienden. Je hebt het aan hen verteld dat je bedrogen bent omdat je hen vertrouwt. Je weet dat ze het weten en dat is prima. Maar in dit geval heeft iedereen het gezien en iedereen weet het. De meest intieme, persoonlijke details van een van de ergste dingen die je meegemaakt hebt, die kent iedereen. Dat is zo confronterend in het begin. Ik ging dan ook een tijdje nergens heen.”

Onverwachte telefoons

De dag waarop hij het haar vertelde was een gewone dag, zegt Scott. Tot ze telefoons kreeg van mensen die ze lang niet gehoord had. “Ik nam niet op en sms’te Sean om te vragen wat er aan de hand was. Hij antwoordde niet, maar toen hij thuis kwam moest hij het wel vertellen. Ik het vijftig verschillende emoties gevoeld in dertig seconden tijd. Op een bepaald moment lijkt het alsof je hart uit je borstkas gerukt wordt en kun je niet meer ademen. Ik wist echt niet wat ik moest zeggen en begon zelfs te lachen. Toen werd ik kwaad. Ik heb gezegd dat hij weg moest. Ik wilde hem echt vermoorden, dus het was beter dat hij gewoon wegging.”

De dagen erna was vernedering het overheersende gevoel. “Nu heb ik wat minder dat gevoel en kan ik het rationeler bekijken. Ik heb niets verkeerd gedaan. Het is zo vernederend. Je weet niet hoe dat voelt tot het je effectief overkomt.” Ze voelde zich ook eenzaam. “Je wil alleen maar naar huis gaan (in de VS, nvdr) als zoiets je overkomt, maar dat kon niet tijdens de pandemie.”

Huwelijk

Ze huurde anderhalve maand via Airbnb een woning in Antwerpen, maar kwam dan terug. “We slapen in aparte kamers. Hij is nog steeds mijn beste vriend en heel leuk, we maken plezier en kijken naar films en luisteren naar muziek. Maar dat verandert niets aan wat gebeurd is, we hebben nog tijd apart nodig.”

Of hun huwelijk nog te redden is? “We zijn al lang samen. Ik ga nooit vreselijke dingen over hem zeggen en ik heb niet de behoefte om wraak te nemen. Ondanks alles is hij geen slecht persoon. Ik weet niet of we samen gaan blijven. We hebben het er onlangs nog over gehad. Als we zouden beslissen dat we gaan proberen om eruit te raken en dat we in hetzelfde huis zouden wonen, dan zou dat gewoon niet lukken. We moeten allebei groeien als persoon, en hij zeker. Hij moet veranderen, ook de manier waarop hij denkt. Ik moet mezelf terugvinden.”

Hij wil samenblijven, zegt Scott. “Hij wil er nog altijd iets van maken. Ik snap dat, maar ik weet niet wat de toekomst zal geven.

