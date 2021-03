Luik-Limburg United 69-66

Een krasselend Limburg United heeft in Luik de vierde plaats in het klassement laten liggen. Het derde quarter van de bezoekers was zelfs eerste klasse onwaardig. Vooral op het vlak van inzet overtroefde Luik de Limburgers. De eindsprint van de bezoekers droeg uiteindelijk niet ver genoeg.