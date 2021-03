Ruud Boffin haalt Turkse bekerfinale met Antalyaspor

Antalyaspor heeft zich woensdag geplaatst voor de finale van de Turkse beker. Met Ruud Boffin in doel won Antalyaspor met 2-0 van Alanyaspor, de verliezende finalist van vorig jaar.

Lukas Podolski (18.) en Hakan Ozmer (82.) zorgden voor de doelpunten. In de finale is Besiktas de tegenstander. De topclub uit Istanboel versloeg dinsdag in haar halve finale kampioen Basaksehir, waar landgenoten Nacer Chadli en Boli Bolingoli nog ontbraken met blessures, na verlengingen met 3-2. Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) zorgde voor het beslissende doelpunt.