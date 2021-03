Poetin is een “killer”, Chinezen worden gestraft: Biden lijkt nergens vrienden te maken

“America is back” op het wereldtoneel beloofde Joe Biden. Voorlopig wekt hij vooral wantrouwen op. — © REUTERS

Of hij Russisch president Poetin een moordenaar vindt? “Ja”, zei president Joe Biden in een woensdag uitgezonden interview. Donderdag zal Bidens buitenlandminister dan weer de Chinezen de levieten lezen. Tot zover het beloofde scenario van het buitenlandse beleid van Biden. Hij wilde allianties smeden, maar zijn ‘America is back’ hapert en met zijn vaccinaanpak kweekt de president meer ongenoegen dan sympathie.