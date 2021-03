Limburgse wolven op stap in Nederland

De Limburgse wolven hebben eind januari toegeslagen in Nederland. Dat heeft Welkom Wolf vandaag bekend gemaakt. Op 27 januari is een schaap doodgebeten in de Nederlandse gemeente Stramproy, een buurgemeente van Bree en Kinrooi. Uit DNA-onderzoek blijkt nu dat August betrokken was bij de aanval. De identiteit van de tweede wolf werd nog niet achterhaald, maar het is bijna zeker dat het om een van de welpen gaat.

LEES OOK. Limburgse wolven slaan toe in Nederland: “De roedel bezet helft van onze provincie”

LEES OOK. Natuurhulpcentrum bouwt speciale kooi: “Iets op wolvenmaat bestaat nog niet”