Versoepelingen in het gedrang: Overlegcomité komt wellicht vervroegd samen, mogelijk zelfs verstrengingen

Morgen wordt bekeken of het volgende Overlegcomité, dat gepland staat voor 26 maart, moet worden vervroegd naar komende vrijdag. Normaal gezien zou op dat Overlegcomité nagegaan worden of het licht op groen kon worden gezet voor de versoepelingen in april. Maar gelet op de laatste evoluties in de cijfers is dat hoogst onzeker, klinkt het in de omgeving van de premier. Integendeel, aan onze redactie werd bevestigd dat er mogelijk verstrengingen op komst zijn.

In april was onder meer de opening van de pretparken voorzien en het heropstarten van culturele evenementen buiten, met maximaal 50 personen. (hh, ds)