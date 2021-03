Onderwijs grijpt in: mondmaskerplicht voor vijfde en zesde leerjaar tot aan paasvakantie

Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten tot aan de paasvakantie verplicht mondmaskers dragen. Ook de volledige heropstart van de tweede graad van het middelbaar wordt uitgesteld tot na de paasvakantie. De maatregelen komen er nadat in het onderwijs het aantal besmettingen fors is toegenomen.

Uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijkt dat tussen 1 en 14 maart 4.498 leerlingen positief hebben getest op corona, net als 432 leerkrachten. Daarnaast moesten in die periode 18.646 leerlingen en 327 leerkrachten in quarantaine.

Op het totaal aantal mensen dat in onze scholen rondloopt, vallen die cijfers reuze mee - zo is slechts 0,38 % van de leerlingen besmet - maar ze maken wel een serieuze knik naar omhoog. Zo zijn de besmettingen bij de kinderen met 26 procent gestegen in vergelijking met de twee laatste weken van februari. Bij leerkrachten gaat het om een stijging van 87 procent.

Tijdens het overleg tussen Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), de vakbonden en de koepels is daarom beslist om extra maatregelen te nemen. Zo was het de bedoeling dat de tweede graad van het middelbaar in de week voor de paasvakantie - vanaf 29 maart dus - alweer voltijds naar school kon. Die beslissing is teruggedraaid. Het is wel nog de bedoeling dat alle scholieren na de paasvakantie voltijds naar school mogen.

Grootste stijging in basisscholen

Ook moeten leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar nu verplicht een mondmasker dragen tot aan de paasvakantie. Tot nu toe was dat alleen verplicht wanneer er een besmetting vastgesteld werd in de klas. De maatregel is nodig volgens de betrokkenen want de stijging is daar het grootst. Momenteel zijn er 33 scholen gesloten, waarvan 29 in het basisonderwijs.

“We handelen uit voorzorg, zodat de lagere scholen open kunnen blijven, zodat de secundaire scholen opnieuw volledig open kunnen en zodat het toch zo veilig mogelijk blijft voor leerkrachten en leerlingen”, zegt Weyts. “Dit zijn geen leuke beslissingen. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid om leerkrachten én leerlingen te beschermen. Om dezelfde reden blijven we aandringen om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij de vaccinaties”.