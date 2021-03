T1 ad interim Davy Heymans ‘crisismanager’ op Stayen: “Stilstaande fases via WhatsApp, tactiek via Zoom”

En plots ben je interim-trainer van STVV. Met coach Peter Maes en assistenten Stefan Winters en Sil Rouvrois in quarantaine is het volledige takenpakket op de schouders van T2 Davy Heymans terechtgekomen. De 42-jarige Zutendalenaar is zo voor even crisismanager van de Kanaries, maar houdt het hoofd koel: “In mijn vorige job was ik coördinator dus heel nieuw is dit niet voor mij.”