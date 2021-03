Tuingereedschap gestolen bij inbraak in Lommel

In de Ploegstraat in Lommel is dinsdag rond 19 uur een inbraak vastgesteld in een huis. De daders forceerden een raam. Ze zijn weg met tuingereedschap: een bladblazer en een heggeschaar.

Op Einderpad in Lommel is woensdag een inbraakpoging vastgesteld.

Een 39-jarige man uit Lommel is dinsdagavond het slachtoffer geworden van autoschuimers. Uit zijn auto die in het centrum van Leuven geparkeerd stond zijn een iPad, een trui, een zonnebril en een pakje sigaretten gestolen. Om in de wagen te geraken had(den) de dader(s) een ruitje ingeslagen. maw/tb