n Paal in de Meldertsesteenweg is woensdagmorgen een inbraak vastgesteld in een tuinhuis. Daar werd een dure elektrische fiets van het merk Trek gestolen. De dader was over de afsluting van de tuin geklommen.

In de Mierheuvelstraat stelden bewoners vast dat ’s nachts iemand over de omheining kroop. De draad was gebogen. Bij de buren werd ingebroken in een afgesloten tuinhuis. Daar werd een racefiets met gravelbanden gestolen. maw