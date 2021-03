GENK/ANKARA

Ali Ipekci (45), de Hells Angel die 30 jaar cel kreeg voor het doden van drie Outlaws in Maasmechelen in 2011, zit sinds een tiental dagen in een Turkse gevangenis. De Genkse garagist met dubbele nationaliteit gokt op de collectieve amnestieverlening in Turkije om zo slechts 10 jaar uit te zitten.