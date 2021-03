Leerling-bestuurder met kind op achterbank zonder L en zonder keuring

De verkeersdienst heeft dinsdag controle gedaan met een Mobiele Observatie Auto. Er werden twee voertuigen geverbaliseerd die op het trottoir geparkeerd stonden. Drie voertuigen stonden onterecht op de laad- en loszone.

Een voertuig werd tegengehouden dat niet gekeurd of verzekerd bleek. Het voertuig werd in beslag genomen en getakeld.

Een andere bestuurder reed onder invloed van verdovende middelen met een bestelwagen zonder keuring. Het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Een bestuurder met een voorlopig rijbewijs dat hij niet op zak had, reed rond met een kindje van 4 jaar achteraan dat niet vastgemaakt was. De auto was niet gekeurd. Zijn begeleider had ook geen rijbewijs bij zich. Op zijn voertuig had hij geen letter L hangen en was de tweede achteruitkijkspiegel aan de binnenzijde afwezig.

Nadat de politie duidelijk had gemaakt dat ze niet verder mochten rijden zonder rijbewijs verzekerden de mensen dat ze dit niet gingen doen. Maar jammer genoeg konden deze personen zich niet aan hun woord houden en vertrokken alsnog. Wederom met het kindje niet vastgemaakt. Ze kregen de nodige processen verbaal (tweemaal) en er werd een wielklem op de auto geplaatst totdat er een geldig rijbewijs getoond kan worden.

Er werd een bestuurder betrapt dewelke zijn rijbewijs voor 9 maanden kwijt is. Bij de controle weigerde de man een speekseltest te ondergaan. Het parket werd gecontacteerd en het voertuig werd getakeld totdat de man zijn rijbewijs terug heeft gekregen na de nodige herstelexamens.

Er werd nog een bestuurder betrapt toen die op de ring flagrant langs het rode verkeerslicht reed en een vrachtwagenchauffeur negeerde de tonnagebeperking in de Wijkstraat en Leopoldwal. Beiden mogen een boete van 174 euro verwachten. maw