Remco Evenepoel haalt in Tenerife ex-wereldkampioene Annemiek van Vleuten uit haar comfortzone

Het drietal fietste in totaal ruim 140 kilometer en 3.219 hoogtemeters in een kleine vijf uur, goed voor een gemiddelde van 28,3km/u. “Voor Mikkel en Remco was dit gewoon een makkelijke uithoudingsoefening, maar voor mij was het echt wel een zware dag. Vooral die laatste 37 kilometer waarbij we terug naar het hotel moesten klimmen”, zette Van Vleuten op haar Strava-account.

© Strava

De 38-jarige Van Vleuten werd in 2019 in Harrogate wereldkampioene bij de vrouwen op de weg. Vorig jaar in Imola pakte ze zilver achter haar landgenote Anna van der Breggen.

Van Vleuten traint wel vaker met de mannen en oogstte in het verleden al vaker lof voor haar sterke prestaties in die trainingsritten.