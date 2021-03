Demi Lovato openlijk over ‘verkrachting tijdens Disney-jaren’

Zangeres Demi Lovato heeft in een nieuwe documentaire gezegd dat iemand die voor Disney Channel werkte haar als tiener verkracht heeft. Na de feiten vertelde ze aan iemand wat er gebeurd was, maar de dader ‘werd nooit uit de film gehaald waar ze beiden aan meewerkten’.

De 28-jarige Lovato heeft gezegd dat ze als tiener werd verkracht toen ze eind jaren 2000 voor Disney Channel werkte. De dader ondervond nooit gevolgen, ook al had Lovato naar eigen zeggen aan iemand verteld wat er was gebeurd. De zangeres zegt niet wie de dader was, maar dat ze achteraf ‘deze persoon nog een hele tijd moest zien’. Hij ‘is nooit in de problemen gekomen’.

De ster vertelt dat het initieel om een consensuele ervaring ging die snel traumatisch werd: ‘We waren aan het kussen, maar ik zei: “Hé, dit gaat niet verder. Ik ben maagd en ik wil [mijn maagdelijkheid] niet op deze manier verliezen.”’ Volgens de ster maakte dat de dader niets uit en ging hij toch verder. ‘Ik vertelde mezelf dat het mijn fout was want ik ging met hem naar die kamer en ik was met hem aan het kussen.’

De traumatische ervaring lag mee aan de basis van haar boulimie en zelfverminking, stelt de zangeres. Ook zegt ze dat ze het lang moeilijk vond om het als een verkrachting te zien. ‘Het christelijke, zuidelijke meisje in mij zag dat niet zo’, klinkt het.

In het verleden praatte de ster al openlijk over haar drugs- en alcoholverslaving en haar worsteling met boulimie. Ze zegt dat ze nu ook spreekt over deze ervaring ‘omdat iedereen die dit meemaakt, zich er over moet kunnen uitspreken als ze dat willen’. Ze deed de onthullingen in de vierdelige documentaireserie Dancing with the devil dat vanaf 23 maart op Youtube gestreamd kan worden.

LEES OOK. Demi Lavato had drie beroertes en hartaanval na overdosis

Lovato begon haar carrière als kindsterretje in de kinderserie Barney & Friends, maar werd vooral bekend als tiener door haar werk voor Disney Channel. Zo speelde ze een van de hoofdrollen in de erg populaire Camp rock-filmreeks. Later begon ze een succesvolle solomuziekcarrière. Ondertussen heeft ze al zes studioalbums uit en deed ze al dienst als jurylid in de Amerikaanse versie van talentenjacht X factor. Vorige maand zong ze nog in een tv-special naar aanleiding van de inauguratie van president Joe Biden.