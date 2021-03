De winnaar van de Nederlandse verkiezingen lijkt al bekend, maar wat staat er wél nog op het spel?

Mark Rutte wint. Ziezo, we hebben u het belangrijkste nieuws van de Nederlandse verkiezingen van woensdag al verklapt. De huidige minister-president leidt in de peilingen met een onoverbrugbare voorsprong op alle andere partijen. Alleen kan Rutte straks natuurlijk niet alleen regeren. Wie hijst hij mee aan boord? En willen die andere partijen Rutte wel opnieuw in het zadel hijsen? Het verleden toont namelijk aan dat je daar vaak niet ongeschonden uitkomt…