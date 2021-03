Seksvoorschriften van extreemrechts: niet met ‘slonzige Becky’s’ en niet met jezelf

“Masturberen maakt je lelijk.” “Voortplanting met mensen met een migratieachtergrond is verboden.” “Heb geen seks met dikke vrouwen.” Het zijn enkele van de doctrines die gedeeld worden op de internetfora van extreemrechtse organisaties. Dat legt onderzoekster Katrien Jacobs bloot in haar boek Radicaal-rechtse seks. “Pas op: het zijn niet alleen mannen die dat gedachtegoed prediken. Tradvrouwen zijn even extreem.”