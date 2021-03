Ludovic Robeet zorgt na indrukwekkende ontsnapping nog eens voor Belgische zege in spijkerharde editie van Nokere Koerse

Loodzware editie

Valpartijen, wispelturige natuurelementen en natte kasseien. Te midden van die chaos was een ontsnapping op dik 130 kilometer van de finish de goede in Nokere Koerse. Julien (AG2R), Grignard (Lotto-Soudal), Ferasse (B&B), Zoccarato (Bardiani), Robeet (Bingoal), Vanhoof (Sport Vlaanderen) en later ook Van Poucke (Sport-Vlaanderen) en Gaudin (Total Direct Energie) kozen het hazenpad. Het groepje dat met Grignard, Robeet, Vanhoof en Van Poucke vier Belgen telde, bouwde al snel een voorsprong van enkele minuten uit.

Waaiers!

De achtervolging in het peloton werd vervolgens gehinderd door flinke wind, waardoor er zelfs even waaiers gevormd moesten worden. Op het natte wegdek was er links en rechts nog een valpartij, waardoor Sepp Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) en Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) zich op 35 kilometer van de streep genoodzaakt zagen het tempo flink de hoogte in te jagen. Alpecin-Fenix nam in dienst van Philipsen het commando over, maar bij het ingaan van de slotronde bedroeg de voorsprong nog steeds meer dan een minuut. Ook Edward Theuns (Trek-Segafredo) kon niet succesvol demarreren vanuit het versnipperde peloton.

Tong uit de mond

Toch bleken de laatste tien kilometer er te veel aan voor een groot deel van de kopgroep. Terwijl de meest vermoeide vluchters onverbiddelijk opgeslokt werden, demarreerden Robeet en Gaudin op de kasseien van de Langste Aststraat. De breedgeschouderde Fransman Gaudin maakte, tong uit de mond, een afgepeigerde indruk maar bleef wel maar sleuren en Robeet reed gretig mee.

Op de achtergrond kon het peloton een sterke Vanmarcke maar net weer bij de lurven vatten en kreeg Deceuninck-Quick Step een dubbele optater. Eerst ging Mark Cavendish tegen de kasseien, daarna sloeg met Jannik Steimle ook die andere snelle man tegen de vlakte. De Brit hield er enkele een geblutste fiets aan over, de Duitser moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Terwijl het peloton en een kleine groep achtervolgers op respectievelijk 20 en 35 seconden volgden, zag Robeet op twee kilometer van het einde zijn moment gekomen. Hij fietste Gaudin uit het wiel en kon niet meer bijgehaald worden. De Italiaan Luca Mozzato vervolledigde het podium, met Jordi Meeus en Tom Van Asbroeck stonden er in totaal nog drie Belgen in de top vijf.

“Normaal moet ik voor de sprinters werken”

“Ik ben heel blij”, grijnsde Robeet achteraf voor de camera’s van Sporza. “Normaal moet ik voor de sprinters werken, maar we bleven maar voorop. In de laatste ronde had ik nog een heel goed gevoel, ik kon enigszins makkelijk het wiel houden. We hadden nog een beetje voorsprong, dus ik wist dat ik het moest proberen. Ik ben geen veelwinnaar, dus die laatste twee kilometer waren echt genieten.”

Uitslag:

1. Ludovic Robeet (Bingoal - WB) in 4u36:44

2. Damien Gaudin (Total Direct Energie) +3”

3. Luca Mozzato (B&B Hotels p/b KTM) +5”

4. Jordi Meeus (BORA - hansgrohe)

5. Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation)

6. Jake Stewart (Groupama - FDJ)

7. Max Walscheid (Team Qhubeka - ASSOS)

8. Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling Team)

9. Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers)

10. Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation)

