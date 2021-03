Jeugdinternational die vorige zomer weg moest bij Brugge is nu revelatie in Nederland

Hij speelde in totaal amper tien keer voor Club Brugge, maar in Nederland ontpopt Ahmed Touba (23) zich dit seizoen bij RKC tot de revelatie. Het gaat zo hard voor de voormalige Belgische jeugdinternational dat hij al genoemd wordt bij enkele topclubs en… de Algerijnse nationale ploeg, waar hij via zijn ouders ook voor kan uitkomen. Nochtans is Touba een linksvoetige centrale verdediger, precies het profiel waar bondscoach Roberto Martinez naar op zoek is.