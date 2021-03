Vlaanderen heeft geneesmiddelenproducent AstraZeneca gevraagd of het de dosissen kan krijgen die op dit moment in andere landen niet kunnen worden gebruikt. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement na vragen van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang), Maaike De Rudder (CD&V) en Lise Vandecasteele (PVDA).