AstraZeneca-vaccin heeft mogelijk verband met bloedklonters, de pil heeft dat zeker

Verschillende landen hebben het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca voorlopig stopgezet na meldingen van bloedklonters. Of er daadwerkelijk een verband is, is voorlopig niet duidelijk. Opmerkelijk, volgens Ans Van Gasse van Anticoncept!, die haar vriendin verloor aan een trombose. Want hormonale anticonceptie, waarbij het verband met bloedklontervorming wél aangetoond is, krijgt die aandacht niet. Samen met tal van andere vrouwen wordt op sociale media gevraagd om een betere sensibilisering rond anticonceptie en de risico’s ervan.