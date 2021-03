Reservelijst voor 65-plussers van Leopoldsburg en Ham

Ook het vaccinatiecentrum van Leopoldsburg en Ham legt nu een reservelijst aan van 65-plussers. Mensen die zich op deze lijst inschrijven, kunnen opgebeld worden wanneer blijkt dat er op een bepaald vaccins over zijn. We willen immers geen vaccins in de vuilnisbak gooien.

Je moet wel binnen het halfuur in het vaccinatiecentrum aanwezig kunnen zijn wanneer je opgebeld wordt. Een mogelijk overschot aan vaccins wordt immers pas naar het einde van de shift toe opgemerkt. Let wel: dit is een reservelijst. Er is geen garantie dat je opgeroepen wordt. Je registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid. De lijst is te vinden via www.leopoldsburg.be/reservelijst