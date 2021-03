Stella McCartney en Vivienne Westwood willen ban op bontverkoop in Verenigd Koninkrijk

Britse ontwerpers, onder wie Stella McCartney en Vivienne Westwood, hebben een brief aan premier Boris Johnson ondertekend. Daarin vragen ze een verbod op de verkoop van echt bont in het Verenigd Koninkrijk.

De brief werd vorige week donderdag naar het kantoor van Boris Johnson gestuurd en beschrijft het in staat zijn van ontwerpers om kleding te maken “zonder medeplichtig te zijn aan het leed dat wordt veroorzaakt door de bonthandel”.

Volgens de ontwerpers is er “afnemende” belangstelling voor bontproducten in de Britse winkelstraten. “De verkoop van bont is simpelweg niet in overeenstemming met het ethische traject van de overgrote meerderheid van retailers, ontwerpers en bedrijven die deel uitmaken van de Britse modedetailhandel”, staat er onder meer te lezen. Volgens een rapport van de Humane Society International, dat de brief ook ondertekende, zou bijna driekwart van het Britse publiek een verbod op de import en verkoop van dierenbont steunen. “Bont hoort niet thuis in een samenleving met mededogen en tegenwoordig is het gebruik ervan onnodig en onvergeeflijk. Bont is duidelijk immoreel, wreed en barbaars”, aldus ontwerpster Stella McCartney.

Eerste land

De bal ligt momenteel in het kamp van Johnson, die nog moet bevestigen dat hij de brief heeft gelezen. Een woordvoerder van het ministerie van milieu, voedsel en plattelandszaken (Defra) zei dat de Britse premier “te zijner tijd zou reageren”. Als de eisen uit de brief worden ingewilligd, dan zou Groot-Brittannië het eerste land ter wereld zijn dat echt bont niet meer duldt in winkelrekken.

Het Verenigd Koninkrijk werd in het jaar 2000,onder de regering van premier Tony Blair, het eerste Europese land dat de pelsdierhouderij verbood. Sindsdien hebben veel Britse modemerken, waaronder Burberry, Victoria Beckham en McCartney, het gebruik van bont in hun eigen productieprocessen verboden - zelfs zonder concrete wetgeving errond.