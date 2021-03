La Liga-voorzitter Tebas hoopt eind april opnieuw fans in stadions te verwelkomen

Op voorwaarde natuurlijk dat het de goede richting blijft uitgaan met de coronacijfers in Spanje. “In het voorbije jaar hebben we veel bijgeleerd en we hopen dan ook vanaf de derde week van april opnieuw een deel van het publiek in de stadions te kunnen toelaten”, aldus Tebas.

In Spanje is het eerst nog afwachten wat de Semana Santa (28 maart - 4 april), oftewel Heilige Week, zal teweegbrengen. Dan nemen Spanjaarden traditioneel vakantie, met reizen en heel wat sociale contacten. “Als we nadien zien dat er geen sprake is van een vierde golf, kunnen we bekijken wat er mogelijk is voor de clubs en de fans”, vertelde de Spaanse minister van Sport Irene Lozano eerder al.