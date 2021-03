Minder mobiele inwoners kunnen voor 5 euro met taxi naar vaccinatiecentrum

Minder mobiele inwoners kunnen voor hun transport van en naar het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden een beroep doen op verschillende taxibedrijven uit de regio. voor de rit heen en terug geldt een vast tarief van 5 euro.

Met dit initiatief willen Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom minder mobiele mensen de kans bieden om zich vlot te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum aan de Minderbroederssite in Sint-Truiden. Wie een taxidienst wil reserveren, vraagt de rit minstens twee dagen op voorhand aan Dat kan telefonisch, via het nummer van callcenter van het vaccinatiecentrum. Wie een taxi reserveert, kan meteen ook zijn vaccinatie-afspraak bevestigen. Een medewerker van het callcenter zal de afspraak controleren en een rit boeken bij een taxibedrijf.

Er geldt een vast tarief van vijf euro voor hun rit heen en terug het vaccinatiecentrum. Dit tarief is van toepassing ongeacht of er één of twee personen vervoerd worden. Het forfaitair bedrag van vijf euro volstaat niet om de kosten van het taxivervoer te dekken, Stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken zullen het bijkomende forfaitair bedrag (15, 25, 35, 50 en 65 euro afhankelijk van de afstand) aan de taxibedrijven overmaken.

