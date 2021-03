Bondscoach Australische hockeysters stapt op vanwege belastend rapport

Bondscoach Paul Gaudoin van de Australische hockeysters is opgestapt in afwachting van de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen over pestgedrag bij de nationale selectie. Het dossier wordt waarschijnlijk donderdag in de openbaarheid gebracht. De Australische hockeybond (HA) besloot een onafhankelijke partij in te schakelen vanwege verhalen over een verziekte gedragscultuur in het trainingsprogramma richting de Zomerspelen van Tokio 2021.