Wereldberoemde muzikant Yo-Yo Ma trakteert vaccinatiecentrum op spontaan concert na prik

De wachtenden die zich zaterdag lieten vaccineren in Pittsfield in de Amerikaanse staat Massachusetts, werden getrakteerd op een concert van de wereldberoemde cellist en componist Yo-Yo Ma (65). Hij ging langs voor zijn tweede prik en wilde “iets teruggeven aan zijn gemeenschap”. De wachtenden en de medewerkers in het vaccinatiecentrum konden genieten van een live opvoering van stukken van Bach en Schubert. Na afloop kreeg Ma een daverend applaus.