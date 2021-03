De Limburgse ziekenhuizen vaccineren hun risicopatiënten met de overgebleven vaccins van het personeel. Dat gebeurt op vraag van de overheid. Zo hoopt het Jessa Ziekenhuis in Hasselt eind volgende week 80 procent van al haar risicopatiënten in te enten. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk kregen vanmorgen de laatste van de in totaal 240 nierdialysepatiënten hun eerste prik met het coronavaccin.