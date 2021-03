Leefschool de WonderWijzer bereikt kaap van 100 kinderen

Leefschool de WonderWijzer in Nieuwerkerken heeft onlangs haar honderdste leerling ingeschreven. Die eer kwam toe aan Léonie, die volgend schooljaar zal starten in de instapklas. Els Willems, algemeen directeur van GO! scholengroep 13 Zuid-Limburg, en juf Carmen overhandigden Léonie een passend geschenkje geheel volgens de groene visie van de school.

“Onze school ging open op 1 september 2020 met 32 kinderen. Op anderhalf jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een school met 100 leerlingen”, zegt directeur van de WonderWijzer Carmen Dalli. “Dat komt enerzijds door de populariteit van het methodeonderwijs, anderzijds door de inzet van het team, élke dag opnieuw. We streven naar de ideale mix van leren in combinatie met aandacht voor het constructief omgaan met elkaar. Ook het buitenonderwijs en de warme omgang tussen iedereen die betrokken is bij de school zijn vaste waarden binnen onze visie. Op die manier krijgen welbevinden en communicatie een prominente plaats binnen onze dagelijkse schoolwerking. We merken elke dag opnieuw dat actief en onderzoekend leren samen in groep voor leerplezier zorgt.”