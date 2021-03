COLUMN - Houd goed uw Pasen

Het is woensdagochtend 17 maart. Terwijl een dik wolkendek de zon belet haar werk te doen, zingt Michael Buble bij Joe FM It’s a beautiful day. Het doet me met een brede glimlach terugdenken aan de fantastisch mooie wandeling van afgelopen maandag. Samen met ‘De Wandeljung’ vertrokken we in Mettekoven. Iets over halfweg gingen de hemelsluizen open en zeikte het water aan onze broekspijpen uit… letterlijk! Spontaan begon ik de hit van Henk Wijngaard te zingen: Hey Suzie de bui is over. Hilariteit alom. Een half uur later openden we enkele flessen wijn aan het pleintje in Mettekoven en babbelden we nog een beetje na.

Ach, een beetje vrolijkheid in deze nog steeds door Tante Corona gedomineerde tijden mag best. Over tweeënhalve week is het Pasen. Net als vorig jaar zal het een hoogdag in mineur zijn. Geen vrienden en familie over de vloer, geen terrasje, geen restaurant en waarschijnlijk ook geen klokken en paashazen. Ja, want bij Pasen komt de paashaas. Op Witte Donderdag vertrekken de klokken naar Rome om op Paaszondag terug te komen met eitjes die de paashazen netjes proberen te verstoppen, zodat de kinderen die kunnen gaan zoeken.

Toen ik nog een ‘snotlekker’ was, betrapte ik mijn papa ooit in het ‘bakhuis’ (achterkeuken). In een grandioze rode ketel was hij eitjes aan het koken. “In opdracht van de Paashaas”, zei hij. Ik slikte het als zoete koek. En lekker dat die eitjes waren. Ze werden gekookt in een mengsel van water, ajuinschillen en chicorei. Na 12 minuten kwamen ze er donkerbruin uit. Heel soms was er een eitje dat gebarsten was en waar het bruine sop een klein beetje in het ei gedrongen was. Dat waren vaak de lekkerste eitjes.

In die tijd hing thuis ook vaak een papieren paasklok met daarop de tekst: ‘Houd goed uw Pasen’. Het was een traditie, want elk jaar bij Pasen hing die klok bij heel veel mensen op het raam. Gisteren viel mijn oog op een raamdecoratie van Jos, met wie ik destijds hevig supporterde voor Seppe toen die nog bij Heers VV voetbalde. Het was een kleurrijke mix van Paasklokken, Paashazen en eitjes. Dokter Google leerde me al snel dat CREhart in Heers die stickers verkocht. De zaakvoerster heet… Claudine Hartjesveld. Je kan het zo gek niet bedenken. Voor zo’n project een geweldige artiestennaam… maar de dame in kwestie heet écht Claudine Hartjesveld.

In samenwerking met de gemeente Heers heeft Claudine een project uitgerold waarbij ze stickers verkoopt en die ook bij mensen en ondernemingen gaat plaatsen. Elke raamdecoratie is een kunstwerk op zich waar je alleen maar blij van wordt. Het is niet alleen mooi, maar ook nobel. Een deel van de opbrengst gaat namelijk naar de kansarme kinderen van onze gemeente. En om het verhaal helemaal af te maken, is er ook nog een zoektocht voor kinderen aan verbonden. In navolging van de berenactie van vorig jaar, waar kinderen met hun ouders gingen wandelen en beren tellen, worden er voortaan klokken, hazen en eitjes geteld.

De kantoorruimte van mijn zaak De Broodplank is gedecoreerd (zie foto), net als de etalage van mijn buurvrouw Kapsalon Rina. Ik hoop dat er nog heel veel mensen, ondernemers en winkels ons voorbeeld mogen volgen zodat het niet alleen mooi is om naar te kijken, je niet alleen een goed doel steunt én er een warm hart van krijgt, maar dat het ook nog fijn en leerrijk is voor de kinderen. Voor straks: houd goed uw Pasen!