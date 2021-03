Maxime Meiland opnieuw in verwachting

Maxime Meiland (25), gekend van het tv-programma Chateau Meiland, is opnieuw in verwachting. Het grote nieuws maakt zij samen met haar vriend Leroy Molkenboer (29) woensdag bekend in een video op Instagram.

In een filmpje, waarin ze samen met haar vriend Leroy en dochter Claire te zien is, staat er een extra stoel die versierd is. Vervolgens is er een tekst te zien waarin staat: “Dolgelukkig, trots en blij schuiven wij er een stoeltje bij.” Het babynieuws volgt op het eerdere nieuws dat Maxime en haar vriend plannen hebben om samen te gaan wonen. In Chateau Meiland werd bekend dat de kans groot is dat de Meilandjes met zijn allen op hetzelfde terrein zullen gaan wonen.

Abortuskliniek

Het is het tweede kindje voor Maxime, zelf heeft ze al dochtertje Claire (3). Eerder dit jaar vertelde ze nog aan het Nederlandse magazine Viva Mama dat ze niet kon wachten om opnieuw zwanger te worden. Daarnaast was ze openhartig over haar eerste zwangerschap en haar besluit om - ondanks een afspraak bij de abortuskliniek - toch door te zetten. “Bij de tweede keer ging de mevrouw van de kliniek kort uitleggen wat een abortus inhield. Ze zei dat ik het hele weekend onder begeleiding thuis moest blijven, omdat ik zo erg zou bloeden. Toen kwam het besef: wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waarom zou ik een kind weghalen? Dat voelde opeens zó slecht.”

Met de vader van Claire heeft ze geen contact meer. “Hij wilde meegaan naar de kliniek om mij te steunen, maar toen ik besloot om het kind niet weg te halen, was het van: ‘Ik hoef je niet meer te spreken, doei”, aldus Maxime.