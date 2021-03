Stico zorgt voor zevende paard op Ter Heide

Sinds 1985 al rijdt Stico met de huifkar op Ter Heide. “Aangezien zijn zoon Johan op Ter Heide verbleef, is Stico al jaren lang betrokken bij onze organisatie”, klinkt het op Ter Heide. “Twee keer per week kwam hij met zijn Friese paarden naar Ter Heide om tochten te maken met onze bewoners. Later werden er paarden op Ter Heide gestald om te gebruiken voor in de koets, onder het zadel, voor hippotherapie enzovoort. Deze paarden werden door Stico gesponsord. Intussen leverde Stico ons al voor de zevende keer een paard. Alle bewoners kennen Stico en genoten met hem van de vele tochten in de huifkar. Namens Ter Heide en bewoners: Bedankt papa Stico!”