Met dit gratis ‘coronacertificaat’ kan je deze zomer reizen in Europa

De Europese Commissie heeft woensdagmiddag het gratis ‘digitaal groen certificaat’ voorgesteld, het vaccinatiebewijs waarmee het komende zomer mogelijk moet zijn om veilig te reizen in de Europese Unie. In juni zou dat al in gebruik genomen moeten worden.

Om geen discriminatie te veroorzaken tussen wie wel en wie nog niet gevaccineerd is tegen Covid-19, zal het certificaat drie soorten gegevens kunnen bevatten: het bewijs dat iemand een vaccin ontvangen heeft, het resultaat van een negatieve PCR- of sneltest of het bewijs dat iemand de ziekte doorgemaakt heeft en dus een natuurlijke bescherming heeft opgebouwd. Voor elk van die drie gegevens wordt een apart type-certificaat ontwikkeld.

Reizigers zullen het document zowel in digitaal als in papieren formaat kunnen gebruiken. Beide versies zullen met een QR-code werken die slechts de noodzakelijke informatie bevat, net als een digitale handtekening die de authenticiteit van het certificaat moet garanderen. De gezondheidsgegevens van de houders blijven in handen van de lidstaat die het certificaat in kwestie heeft uitgevaardigd. Wie van het digitaal groen certificaat gebruik wil maken, zal er niet voor hoeven te betalen.

“Minimum aan beperkingen”

Het certificaat werd woensdag voorgesteld door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en commissarissen Thierry Breton (Interne markt) en Didier Reynders (Justitie). Woensdagochtend al zei Commissie-vicevoorzitter Margaritis Schinas in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung erop te hopen dat het certificaat tegen juni klaar is. “Het certificaat zou vanaf het begin van de zomer moeten kunnen worden gebruikt. En de zomer begint op 1 juni”, klonk het.

“We kiezen voor een Europese aanpak om te garanderen dat EU-burgers en hun familieleden komende zomer veilig en met een minimum aan beperkingen kunnen reizen”, zegt Reynders. “Het digitaal groen certificaat zal geen voorwaarde voor vrij verkeer vormen en zal op geen enkele manier discrimineren.” Volgens de Belgische commissaris biedt het Europese certificaat ook een mogelijkheid om te wegen op het ontwerp van een mondiale standaard.