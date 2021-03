Franse sterrenchef deelt recept voor lentesoepje

De Franse driesterrenchef Guy Savoy, kok van de gelijknamige Savoy-restaurants in Parijs en Las Vegas, brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dat is volledig gewijd aan soepjes, uiterst geschikt om op te slurpen in de lente. Eén van de recepten uit ‘Soupes de printemps’ deelt hij met de Franse Vogue en kun je zelf makkelijk maken.