Vacci-zine, wijst weg naar vaccinatiecentrum

De voorbije dagen viel Vacci-zine in 60.000 brievenbussen in Noord-Limburg. Daarin geven de gemeentebesturen van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt samen met de Eerstelijnszone Noord-Limburg info over de werking in de vaccinatiecentra in Lommel en Peer.

Het Vacci-zine moet in de eerste plaats de Noord-Limburgers aanzetten om zich massaal te laten vaccineren. De zes burgemeesters geven dat aan in hun voorwoord: “Terugkeer naar het gewone leven, kan via een effectieve groepsimmuniteit. Daarvoor moet zo’n 70 % van de bevolking zich laten vaccineren tegen het coronavirus.”

Zowel het vaccinatiecentrum in Peer als dat in Lommel werden ingericht om per dag tot 1.120 inwoners te kunnen vaccineren. Daarvoor worden 96 professionele medewerkers ingezet. Er zijn 8 vaccinatielijnen, goed voor 2.240 vaccinaties per dag. In totaal zal men een 205.000 prikjes geven.

Naast de professionele medewerkers zijn er 1400 vrijwilligers inzetbaar. In het Vacci-zine is aandacht voor mobiliteit. Over de locatie van de centra, de aanrijroutes voor fiets en auto, en de bereikbaarheid via het openbaar vervoer.

Gisteren is gestart met de vaccinatie van de 85-plussers. Krijg je alleen een brief en heb je problemen om je te registreren, bel dan naar het callcenter op 011 24 71 91. Zij helpen je graag verder.

Meer info website: www.vaccinatie-noord-limburg.be

RDr