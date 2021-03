Veel jonge mensen op intensieve: experts waarschuwen voor ‘happy hypocia’-fenomeen

© IF

De coronacijfers schuiven de foute kant op: er liggen weer 500 patiënten op intensieve zorg. Onder hen opvallend veel jonge mensen. Vaak omdat ze te lang wachten om de zuurstofsaturatie in hun bloed te laten checken. “Ze voelen zich eigenlijk prima, op een klein hoestje na. Maar een uur later crashen ze”, zegt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. Hij en Geert Meyfroidt (UZ Leuven) leggen uit wat ‘happy hypoxia’ precies is en waar je op moet letten.