Een jaar corona: Ziekenhuizen bereiden zich voor op stormloop

Vier Limburgers lagen dag op dag een jaar geleden op intensieve zorgen met een coronabesmetting. Exponentieel werd het woord om een stijging zo te interpreteren dat er maatregelen moesten volgen. Net op tijd. Corona was toen iets nieuws, iets onbekends, voor sommigen niet meer dan een onschuldig griepje. De Limburgse ziekenhuizen bereidden zich voor op een stormloop. Mensen hamsteren massaal in de warenhuizen en er is een rush op de apotheken. Scholen sluiten. Het land gaat in lockdown. In deze reeks blikt TVL terug op 1 jaar corona in Limburg.