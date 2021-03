Ferm Kinderopvang doet mee met Nationale Pyjamadag

Ulrike Klawitter werkt al 5 jaar als onthaalouder voor Ferm Kinderopvang in Opglabbeek. Haar opvang, de Muizies, staat open voor alle kinderen. Dit laat ze graag blijken door mee te doen met de Pyjamadag van Bednet, een initiatief van de scholen om kinderen die omwille van ziekte niet in de klas aanwezig kunnen zijn een hart onder de riem te steken.Ulrike vertelt: “Al 5 jaar doe ik met mijn opvangkinderen mee aan de Pyjamadag van Bednet. Ik vind het een leuk initiatief. Zelf heb ik nog 3 schoolgaande kinderen in huis. Dit is een mooi moment om het schoolleven door te trekken naar de kinderopvang. De ouders vinden het heel leuk en werken mee. Ze zoeken met plezier een toffe pyjama uit voor hun kindjes, die er dan trots mee rond paraderen. Natuurlijk mag mijn eigen pyjama ook niet ontbreken op deze dag. Zo een pyjamadagje voelt dan ook meteen zeer ontspannen aan.”